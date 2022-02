L’on. Galluzzo chiede un tavolo regionale di crisi per sollecitare provvedimenti nazionali sull’aumento del costo dell’energia

L’on. Pino Galluzzo, deputato regionale di Diventerà Bellissima, sollecita un tavolo regionale per affrontare la delicata questione dell’aumento del costo dell’energia, che rischia di bloccare il rilancio dell’economia regionale sia per le imprese sia per le famiglie, duramente colpita dagli effetti delle pandemia.

“La Sicilia e i siciliani rischiano di pagare conseguenze drammatiche per l’aumento del costo del petrolio e del gas. A causa di un nefasto effetto a catena il rialzo del costo dell’energia affrontato dalle compagnie di navigazione regionali nel trasporto delle merci ha determinato il rincaro delle tariffe e avrà come conseguenza anche un aumento dei prezzi dei beni di consumo, con danni economici molto gravi quindi sia per le imprese che per le famiglie. Urge un tavolo di crisi che solleciti al governo nazionale interventi immediati per scongiurare quello che si prospetta come un disastro economico per la nostra Sicilia, penalizzata ancor di più dai maggiori costi dell’insularità e dal gap infrastrutturale nei confronti del resto d’Italia. Su questo tema prioritario e non rinviabile ho chiesto lo svolgimento urgente di una seduta congiunta della IV e III Commissione dell’Ars, alla presenza dell’Assessore Regionale delle infrastrutture e della mobilità Marco Falcone e dell’Assessore regionale delle Attività produttive, Girolamo Turano”.