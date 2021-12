Barcellona, l’arcivescovo Accolla in visita all’IC Foscolo: “Siamo qui per uno scambio di emozioni”

L’Istituto Comprensivo “Foscolo” ha ospitato la visita pastorale di Monsignor Giovanni Accolla, Arcivescovo di Messina-Lipari-Santa Lucia del Mela, accompagnato dal Segretario e Cerimoniere Don Bartolo Saltalamacchia.

L’alto prelato è stato accolto davanti all’ingresso del Museo Didattico Foscolo dalla dirigente Felicia Maria Oliveri, dall’assessore alla Pubblica Istruzione Viviana Dottore in rappresentanza del Sindaco, dal Vicario Foraneo padre Giuseppe Curró, dal responsabile del Museo Didattico prof. Enzo Napoli e dalla docente di religione Mariagiovanna Recupero. Erano presenti anche la referente dell'”Osservatorio provinciale per la dispersione scolastica” Antonella Costantino e il Direttore dell'”Ufficio diocesano per l’insegnamento della Religione Cattolica” Antonino Andriolo.

Monsignor Giovanni Accolla ha subito chiarito la finalità della visita: “Siamo qui per uno scambio di emozioni, non solo per uno scambio di auguri. Noi daremo qualcosa ai ragazzi e loro daranno tanto anche a noi, in un rapporto di collaborazione e di condivisione che porta ad una crescita reciproca”.

L’arcivescovo ha avuto modo di ammirare le opere esposte all’interno del museo, prima di incontrare le delegazioni di alunni di tutti gli ordini e plessi scolastici dell’Istituto Comprensivo. Un primo gruppo lo ha accolto all’interno della sala biblioteca e successivamente monsignor Accolla ha incontrato nella palestra i ragazzi della scuola secondaria di 1° grado “Foscolo”. La delegazione di alunni si è esibita in una piccola performance musicale, prima di avviare un confronto con il prelato, affrontando il tema della convivenza con altre confessioni religiose e parlando del dialogo interculturale, all’accoglienza e all’integrazione. Monsignor Accolla ha poi effettuato un rapido giro nelle classi, dove ha avuto modo di scambiare qualche battuta affettuosa con alunni e docenti.