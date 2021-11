Barcellona, realizzavano materiale pedopornografico in cui era ritratta la figlia: ordinanza restrittiva per i due genitori

E’ stata eseguita il 13 novembre scorso un’ordinanza emessa dal Gip di Messina Dott.ssa Monica Marino, competente per questi reati, nonostante siano stati commessi in Barcellona P.G. Nel provvedimento si dispone la custodia cautelare in carcere per il padre della bimba di 7 anni ed il contestuale allontanamento nei confronti della madre dalla casa in cui vive la bimba.

L’ipotesi di reato nei confronti del padre è quella di pornografia minorile (art. 600 ter) nella forma più aggravata. L’uomo avrebbe prodotto e realizzato materiale pedopornografico ritraente la bimba. Al padre viene contestata sempre nella forma aggravata il reato di violenza sessuale, nei confronti della bimba, poichè lo stesso avrebbe abusato della minore, costringendola a compiere atti sessuali.

Alla madre i magistrati contestano il concorso nella realizzazione del materiale pornografico e la mancata vigilanza al fine di impedire che il padre ponesse in essere i fatti nei confronti della figlia. La madre nel corso dell’interrogatorio di garanzia, ha precisato di non essere a conoscenza dei fatti oggetti di imputazione, asserendo di essere completamente estranea a quanto contestato. Dopo l’interrogatorio della madre, il Giudice ha autorizzato per la stessa l’incontro con la figlia per 3 giorni alla settimana, in attesa che si celebri l’incidente probatorio in cui sarà la stessa bimba, con il supporto degli assistenti sociali, a chiarire cosa sia effettivamente accaduto, delineando i contorni di questa triste vicenda. Il padre è difeso dall’avv. Alessandro Cattafi, mentre la madre è difesa dall’Avv. Tommaso Calderone e dall’Avv. Carmelo Monforte.