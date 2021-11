Inaugurato l’anno accademico dell’Università della Terza Età di Barcellona

Si è svolta nella sala auditorium del Parco Magg. La Rosa la cerimonia di inaugurazione dell’anno accademico dell’Ute, università della terza età di Barcellona Pozzo di Gotto, definita “un servizio pubblico culturale e di educazione rivolto a tutti i cittadini over 35.

A coordinare la serata è stata la rettrice Tanina Caliri, che oltre ad illustrare i programmi ed i corsi offerti all’Ute, ha ricordato i componenti del direttivo nominato dall’Amministrazione comunale. Ne fanno parte il tesoriere Ciano Santanocita, la segretaria Franca Pino ed i componenti Mauro Ciabattini, Franco Speciale e Matilde Crisafulli, a cui da quest’anno si sono aggiunti Caterina Isgrò e Franco Raimondo. Sono intervenuti per un saluto l’assessore alla cultura Viviana Dottore ed il sindaco Pinuccio Calabrò, prima dell’esibizione musicale di Antero Arena e Maria Assunta Munafò.

I corsi di studio sono ventinove e si svolgeranno con l’osservanza di tutte le norme relative al Covid. Le lezioni e le conferenze saranno tenute da insegnanti ed alte figure in campo medico, giuridico, letterario, artistico e informatico.

Le lezioni si svolgeranno presso la Sala lezione sita in Via Garibaldi, dalle 15:30 alle 19:30. Il corso di ballo e di attività motoria si terranno presso l’istituto Casa della Fanciulla Nicolaci-Bonomo in via Regina Margherita 18.

I Corsi di informatica si terranno presso l’Istituto Tecnico “E. Fermi” in Via Pitagora, inoltre saranno organizzati, covid permettendo, gite turistiche, visite guidate e rappresentazioni musicali di opere liriche e balletti.

L’Università della Terza Età non organizza corsi di Laurea né rilascia Diplomi aventi valore legale. A fine Anno Accademico sarà consegnato su richiesta un attesto di frequenza. Le lezioni termineranno Venerdì 20 Maggio 2021 ed è prevista la chiusura dell’Anno Accademico Sabato 21 Maggio 2022.