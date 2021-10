Delizie e sapori, la tradizione della “faccia da vecchia”… lo sfincione palermitano

La tradizione della “faccia da vecchia” palermitana risale ai tempi dei forni comuni, quando questi non c’erano in tutte le case e si faceva a turno per infornare pane e focacce.

Lo sfincione palermitano, meglio conosciuto come faccia di vecchia per la forma assunta all’uscita dal forno, è uno dei più appressati street food siciliani, insieme ad arancini, panelle. cazzilli, stigghiole, polipi e pani ca meusa.

E’ una focaccia alta imbottita con cipolle, pangrattato, pomodoro e differisce da quella della tradizione della città di Bagheria vicino Palermo per la mancanza dei pelati.

foto Siciliafan