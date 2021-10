Il pranzo della domenica: gnocchi con salsa di noci e rollè di vitello con pancetta

Da oggi, nell’ambito della nostra rubrica “Delizie e Sapori”, vi daremo una serie di suggerimenti per il pranzo della domenica.

Questa settimana vi suggeriamo due piatti semplici ma molto gustosi: come prima portata potete preparare gnocchi con salsa di noce, un piatto ligure, che unisce forti sapori in una ricca e golosa salsa di noci; come seconda portata, invece, vi suggeriamo rollè di vitello con pancetta, un piatto molto gustoso da consumare tiepido.

Gnocchi con salsa di noci

Ingredienti per quattro persone:

500 grammi di patate, 200 grammi di farina, un uovo, una bieta cotta tritata, 40 grammi di parmigiano, noce moscata, sale.

Per la salsa: 100 grammi di noci sgusciate, uno spicchio di aglio, maggiorana, olio extravergine di oliva, sale e pepe

Cuocete le patate, sbucciatele e passatele nello schiacciapatate, quindi aggiungete tutti gli altri ingredienti, impastate e lavorate il composto con le mani fino a ridurlo a un cilindro stretto e lungo. Ora formate gli gnocchi: con un coltello tagliate il cilindro in pezzetti lunghi circa due centimetri. Frullate le noci a bassa velocità con l’aglio, la maggiorana, il sale e il pepe. Aggiungete a poco a poco l’aglio versandolo nel frullatore. Cuocete gli gnocchi e conditeli con salsa di noci.

Rollè di vitello con pancetta o bacon

Ingredienti per quattro persone:

600 grammi di scaloppine di vitello, 200 grammi di zucchine, una melanzana, 200 grammi di peperoni, 250 grammi di carote, 300 grammi di pancetta affumicata, 100 grammi di pecorino grattugiato, olio extravergine di oliva, sale e pepe.

Lavate il peperone e arrostitelo nel forno già caldo a 250 gradi. Togliete dal forno il peperone e lasciatelo raffreddare, quindi pelatelo, aprendolo a falde ed eliminando i semi. Pulite e lavate tutte le altre verdure, tagliatele a fette e cuocetele sulla griglia. Stendete le scaloppine su un piano da lavoro l’una accanto all’altra, copritele a strati con le zucchine, poi con la pancetta, quindi la melanzana, le carote e il peperone. Cospargetele di pecorino, salate e pepate. Avvolgete le scaloppine con la farcitura su se stesse per ottenere un rotolo, legatele con lo spago, mettetele in una grande teglia da forno, irroratele con l’olio e cuocete nel forno a 200 gradi per 20 minuti. Togliete il rollè dal forno e lasciatelo riposare coperto per 10 minuti prima di tagliarlo a fettine.