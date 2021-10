Terme Vigliatore, nasce l’associazione “Forza e libertà” a servizio del territorio

Si è costituita a Terme Vigliatore l’associazione “Forza e libertà” nato con l’obiettivo di riunire tutti i cittadini di Terme Vigliatore, ma soprattutto tutti i giovani ed i ragazzi che se uniti potranno dare tantissimo al nostro territorio.

Il consiglio diretto è presieduto da Stefano Primo Rizzo e completato dai soci fondatori, il vicepresidente Paolo Aliberti, il tesoriere Santo Costantino, la segreteria Mariachiara Furnari ed i consiglieri Francesco Calderone, Francesco Allia e Giuseppe Torre.

“Tutti insieme – afferma il presidente Rizzo – abbiamo capito che era il momento di dare una svolta positiva alla nostra realtà territoriale, ed abbiamo deciso di costituire questa meravigliosa associazione. Abbiamo da ieri iniziato i tesseramenti e già da subito si sono rivelati moltissimi e soprattutto sparsi per tutto il territorio. Questo ci fa capire che la voglia di creare gruppo nei giovani c’è e se sfruttata bene può regalare grandi cose a questo meraviglioso paese. Vogliamo sin da subito abbattere i campanilismi che da anni rappresentano un vero e proprio ostacolo per lo sviluppo positivo del paese. Abbiamo tantissime idee e siamo certi che man mano aumenteranno le iscrizioni, quelle idee saranno sempre di più, e ci permetteranno di rendere i nostri sogni sempre più reali e concreti. La nostra come ho detto prima sarà un associazione che si batterà per i pari diritti di tutti, per l’ambiente, per le politiche sociali e giovanili, per la creazione di posti di lavoro, l’assistenza agli anziani, ai disabili ed a tutte quelle categorie ahimè più svantaggiate. Vogliamo diventare un punto di riferimento per grandi e piccoli all’interno del paese, dove tutti sapranno di poter contare su di noi. Voglio ringraziare tutti coloro i quali si sono avvicinati e si avvicineranno a questa bellissima realtà, per adesso oserei dire “neonatale” ma che ben presto sono sicuro diventerà una solida, anzi solidissima realtà territoriale”.