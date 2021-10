Terme Vigliatore, avviata la bonifica dell’area verde del vecchio tracciato ferroviaria

La mancanza di decoro urbano a Terme Vigliatore è stato uno dei nodi centrali della recente campagna elettorale e tra i primi impegni assunti dalla giunta Cipriano sono stati quelli di riportare all’antico lustro le strade, le piazze e le aree a verde del centro tirrenico.

Dopo 10 mesi di gestione commissariale, in cui la cura del verde è stata obiettivamente trascurata, era necessario un intervento urgente. Il paese dei vivai (perchè delle “terme” almeno per adesso non possiamo più scriverlo dopo le note vicende….) aveva bisogno di ritornare ad essere quello degli anni passati, quando gli operai comunali impegnati in questo servizio erano oltre 20, mentre ora il personale si conta quasi sulle dita di una mano, L’amministrazione Cipriano sta adesso passando dalle parole ai fatti come conferma il vice sindaco Domenico Genovese. Tutta l’area dell’ex tracciato ferroviario dalla piazza di fronte al Bar Saitta e fino all’ex ponte della ferrovia in via Benedettina Inferiore è adesso oggetto di un’attività di accurata bonifica del verde pubblico.

“Abbiamo varato un piano di interventi – chiarisce Genovese – che vede interessato tutto il territorio. Intanto posso dire che a giorni verrà curato come si deve il verde della piazza (per ora chiusa) sita nel parcheggio della Villa Romana. A breve, come confermato anche da recenti contatti con l’ANAS, l’area sarà aperta alla fruizione degli automobilisti”.

La giunta sarà comunque lavorando sul tema della gestione della racconta dei rifiuti su tutto il territorio comunale. ”Non stiamo ritornando solo alla cura del verde – precisa l’assessore Genovese – ma di tutto il paese in generale. Solo ieri abbiamo ritirato qualcosa come sette tonnellate di rifiuti indifferenziati ed un tonnellata di rifiuti ingombranti gettati maldestramente dalla gente sulle strade, sotto i ponti della ferrovia ecc. Stiamo controllando tutto il territorio e a breve inizieremo anche un controllo con le foto trappole. Tutta la gente deve imparare a curare il proprio paese ed il proprio territorio. Faremo anche una convenzione con enti preposti per avviare un controllo dalla tipologia di rifiuti gettati nella busta dei rifiuti e quindi ricontrolleremo i sacchi della spazzatura come fatto qualche anno fa, sanzionando i trasgressori. Faremo anche, insieme a tutta la giunta, delle giornate ecologiche, coinvolgendo anche le scuole, oltre che le associazioni presenti sul territorio e i cittadini. Ho già contattato l’Ente Ferrovie e il CAS perché ognuno di loro, per le loro competenze (vedi i sotto ponti autostradali ad esempio), provvedano a ripulire e mantenere pulito tutto”.

Per quanto riguarda la riapertura dell’isola ecologica il sindaco Bartolo Cipriano ha avviato contatto con chi di competenza, impegnandosi a realizzare le opere per riaprire in tempi brevi la struttura all’utenza comunale. Genovese lancia infine un appello alla cittadinanza: “E’ chiaro che la gente deve collaborare fattivamente e non a parole. Anche le microdiscariche debbono scomparire”.