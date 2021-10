Terme Vigliatore, nessuna sorpresa in consiglio comunale: la Ferrara è presidente, la Crisafulli vicepresidente

Si è insediato ieri sera il nuovo consiglio comunale di Terme Vigliatore, con il giuramento dei suoi componenti e l’elezione delle cariche interne al civico consesso.

Al termine di una seduta, in cui da parte tutti è stata manifestata la disponibilità al dialogo ed al confronto per risolvere i problemi del centro tirrenico, sono stati eletti secondo previsione per il ruolo di presidente Emanuela Ferrara, la più votata alle ultime amministrative del 10 ed 11 ottobre, che aveva già ricoperto lo stesso incarico nei due anni e mezzo della giunta Munafò, e per quello di vice presidente Chiara Crisafulli, al suo primo mandato da consigliera comunale, pronta a mettere a disposizione dell’organo consiliare la sua competenza.

Durante la seduta sono interventi il capogruppo d’opposizione Giovanni Zanghì, che ha ribadito l’impegno del gruppo “Ora per Terme Vigliatore” nella valorizzazione dell’attività dell’associazionismo locale e la disponibilità a valutare senza preconcetti i provvedimenti proposti dall’Amministrazione Cipriano, votando solo ed esclusivamente nell’interesse dei cittadini di Terme Vigliatore.

Per la maggioranza hanno preso la parola Massimo Giambò, che torna in consiglio comunale a distanza di 20 anni dal suo primo mandato, ed il capogruppo Daniele Biondo, che ha ringraziato i colleghi di lista per l’incarico che gli è stato affidato.

Dopo l’elezione sono intervenute la presidente Emanuela Ferrara e la vice presidente Chiara Crisafulli, prima del giuramento del sindaco Bartolo Cipriano, che ha presentato anche la sua giunta, composta dal vice sindaco Domenico Genovese, assente giustificato da un leggero malore, e dagli assessori Florinda Duci, Domenico Feminò e Davide Abbate. Da tutti è arrivato l’appello ad compattezza ed alla collaborazione, soprattutto con le forze d’opposizione, per rilanciare il paese duramente penalizzato da 10 mesi di commissariamento e di ordinaria amministrazione nella gestione dell’ente pubblico.

DI SEGUITO POTETE RIASCOLTARE L’INTERA SEDUTA TRASMESSA IN DIRETTA SULLA PAGINA FACEBOOK DI 24LIVE