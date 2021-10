Si è aperta oggi pomeriggio un profonda voragine sulla corsia mare-monte del raccordo autostradale che collega il casello A20 di Barcellona Pozzo di Gotto alla strada statale 113.

Dopo la segnalazione di un’automobilista, sul posto è intervenuta una pattuglia della Polizia di Stato, che ha segnalato il pericolo ai veicoli in transito, in attesa dell’arrivo degli operai del Cas, che dovranno delimitare la zona e verificare le modalità di intervento per il ripristino del manto stradale.