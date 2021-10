Terme Vigliatore, definite le deleghe della Giunta Cipriano: primo impegno è la lotta contro l’abbandono dei rifiuti

Il sindaco di Terme Vigliatore Bartolo Cipriano ha definito le deleghe ai quattro assessori nominati il giorno dopo l’elezione alla carica di primo cittadino.

Il vice sindaco Domenico Genovese si occuperà di servizi di manutenzione, sanità e igiene ambientale. All’assessore Davide Abbate sono assegnale le deleghe al turismo, sport e spettacolo ed all’agricoltura. L’assessore Domenicò Feminò avrà il compito di curare i lavori pubblici e l’edilizia privata, mentre l’assessore Florinda Duci sarà impegnata nelle attività inerenti la pubblica istruzione, le pari opportunità, i servizi sociali ed i servizi culturali.

Il primo provvedimento della giunta Cipriano è già operativo, con l’avvio di una dura campagna contro l’abbandono dei rifiuti nelle aree non autorizzate o lungo le strade del paese. Con avviso pubblico è stato comunicato l’inizio del servizio di controllo capillare del territorio, con l’uso anche delle foto trappole, per frenare e limitare il fenomeno che deturpa il decoro e la vivibilità di Terme Vigliatore, come di tutti i centri dove manca il senso civico di riempire le strade di rifiuti di ogni genere.