Barcellona, marciapiede a rischio per i pedoni in via Kennedy: lo segnala un lettore

Un lettore di 24live segnala un’evidente situazione di pericolo in via Kennedy all’altezza del civico 303 poco prima dell’incrocio con via Magenta.

Uno dei mattoni che delimitano il marciapiede si è sollevato sotto l’azione di uno degli alberi posti lungo la strada, creando un problema ai pedoni in transito, che rischiano di cadere inciampando proprio sulle mattonelle fuori posto. I residenti chiedono quindi un intervento per la messa in sicurezza del tratto di marciapiede, per evitare soprattutto rovinose cadute soprattutto per gli anziani.