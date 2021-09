Premio “Visioni 2021” per il miglior progetto sperimentale dell’anno a un docente messinese

Un docente messinese, che dal 2013 al 2017 ha insegnato all’Itis “Niccolò Copernico di Barcellona” Pozzo di Gotto, ha vinto il Premio speciale “Visioni” 2021, come insegnante dell’anno per il migliore progetto didattico sperimentale. Il premio è stato consegnato ad Aldo Domenico Ficara, Ceo & Founder di Regolarità e Trasparenza nella Scuola ( RTS ), insegnante attualmente in servizio presso l’istituto “Verona Trento – Majorana” di Messina.

Si tratta di un riconoscimento culturale importantissimo che riconosce l’impegno didattico di un docente messinese nell’ambito tecnologico – scientifico. Il premio è stato conferito il 3 settembre scorso ad Ascoli Piceno, nel corso della prima edizione dell’evento “La Festa della Scuola”, organizzato dall’associazione “La Parola che non Muore”, in collaborazione con l’associazione “La Voce della Scuola LIVE”. Il premio “Visioni”, ideato dal linguista Massimo Arcangeli, viene attribuito, di tappa in tappa, a personaggi che si siano distinti nel campo del giornalismo, della cultura, dell’arte, dello spettacolo. Tra i precedenti vincitori del premio possiamo citare Lucia Annunziata, Enrico Mentana, Zygmunt Bauman, Luciano Canfora, Piergiorgio Odifreddi, Corrado Augias, Carlo Freccero e Gian Antonio Stella. La premiazione è stata coordinata dal giornalista de “La Repubblica” Corrado Zunino.