Coppa Italia, si chiude con un pareggio (1-1) l’andata tra Igea 1946 e Nebros 2021

Si è chiuso con un pareggio la gara d’andata del primo turno di Coppa Italia d’Eccellenza tra Igea 1946 e Nebros 2021, la formazione nebroidea nata dalla fusione tra Acquedolci e Due Torri.

Le due formazioni si sono affrontate a viso aperto, davanti a duecento spettatori, concentrati sulla gradinata del D’Alcontres, per la chiusura della tribuna coperta a causa dei lavori di manutenzione della struttura. La gara è stata intensa soprattutto nel primo tempo con i gol dei padroni di casa di Pavisich al 36′ e la risposta degli avversari con Scaffidi al 43′. Nella ripresa una condizione atletica ancora non ottimale delle due squadre e il vento che ha sferzato il campo per tutti i 90′, hanno abbassato il ritmo della gara. L’Igea ha tenuto in mano le redini della gara, ma nonostante alcune occasioni non ha trovato lo spunto vincente per un gol del vantaggio che sarebbe stato meritato.

Le due squadre torneranno a confrontarsi domenica prossima per la gara di ritorno sul campo di Piraino.