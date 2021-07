Il barcellonese Orazio Cannistraci espone nella mostra virtuale che racconta l’Arte della Tappezzeria italiana

C’è anche il barcellonese Orazio Cannistraci tra i venticinque maestri tappezzieri che dall’11 giugno espongono le loro opere nella prima mostra virtuale dedicata alla tappezzeria italiana intitolata “Alchimia tessile – L’Arte della Tappezzeria incontra il tessuto”.

La mostra, promossa e sostenuta da C.I.T.A. – Consociazione Italiana Tappezzieri Arredatori e curata e coordinata da Federica Preto, direttore creativo di Fondo Plastico, è visibile on line fino al 30 settembre 2021 sul sito www.spaziocita.it, luogo virtuale che è stato creato per ospitare eventi di questo tipo. Essa è accompagnata da una playlist disponibile su Spotify. Inoltre possibile lasciare un commento come testimonianza della propria visita: due modi per renderla più interattiva ed esperienziale.

Il progetto espositivo nasce dalla volontà promuovere e sostenere la storia, l’arte e la cultura di un antico mestiere quale quello della tappezzeria. Una mostra digitale che vuole raccontare la magia del tessuto attraverso le opere degli Artigiani Tappezzieri.

“Unire intrecci tessili con molleggi e telai” – dichiara Ernesto Contessa, presidente di C.I.T.A., associazione promotrice dell’evento, “per creare linee e imbottiture ergonomiche è il nostro mestiere, un mestiere affascinate, che abbraccia molti ambiti e per questo ognuno di noi è una realtà unica. In questa mostra vogliamo raccontarlo così che il pubblico possa conoscere e apprezzare meglio il nostro mestiere”.

Chi visita la mostra può ammirare le 25 opere presentate da altrettanti Maestri Tappezzieri provenienti da tutta Italia. A tutti loro è stato chiesto di raccontare il proprio mestiere attraverso un manufatto, creando così un viaggio tra le eccellenze del nostro Paese, coi i propri stili e la propria Cultura.

L’iniziativa vuole essere un’azione concreta in un periodo in cui l’emergenza Coronavirus ha visto cancellare tantissimi eventi dedicati al settore, attraverso cui molti laboratori e “botteghe” artigiane dopo più di un anno di pandemia, hanno ancora poche opportunità per promuoversi. “L’anno di pandemia”, afferma la curatrice Federica Preto, “ha portato al blocco totale o parziale di tutte quelle iniziative che promuovevano l’Alto Artigianato e i mestieri d’Arte, il settore più delicato e prezioso del nostro bellissimo Paese.

Al periodo di apertura si sta affiancando un fitto programma di incontri on line, in diretta su Facebook, dedicati al tessuto e alla figura della tappezzeria, tra cui interviste alle aziende partecipanti. A settembre saranno poi coinvolte anche le scuole, specialmente quelle ad indirizzo artistico e di design. Un modo questo per poter avvicinare i giovani

a questo affascinante mestiere che unisce tradizione ed innovazione. “Con questa iniziativa vogliono trasmettere” – continua Ernesto Contessa – “e far conoscere ancor di più l’alchimia racchiusa nel nostro C.I.T.A. – Consociazione Italiana Tappezzieri Arredatori”.

L’intera iniziativa è dedicata alla figura di Doretta Davanzo Poli, studiosa del tessuto e curatrice di innumerevoli mostre, da poco scomparsa. E’ un modo per valorizzare la sua figura e la grande passione che lei ha dimostrato negli anni sostenendo anche il lavoro dei tappezzieri.