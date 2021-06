Centineo: viabilità vergognosa. La segnalazione

Giunge in redazione la segnalazione di un lettore infuriato per lo stato “vergognoso” in cui versa la viabilità sulla strada principale via Cairoli Malaspina di Centineo.

“Da più di un anno ci troviamo in queste condizioni, vengono a tappare le buche per nascondere i crateri. Adesso nel punto centrale si sta aprendo una voragine in un punto che è residenziale e in cui sgorga acqua fognante. Inutile dire che più avanti c’è anche la segnaletica di lavori mai effettuati, in piena curva”.

Si tratta di una zona di periferia, ma i residenti chiedono imminente e urgente intervento.