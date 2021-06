Merì, sospeso il pagamento di Imu, Tari e Tosap per le attività produttive penalizzate dalla pandemia

L’Amministrazione Comunale di Merì ha approvato la delibera con cui vengono definite le agevolazioni straordinarie soggette a condizione sospensiva ai fini dell’IMU 2021 – TARI 2021 e TOSAP 2021. Le imprese che hanno visto limitata la loro attività produttiva a causa pandemia beneficeranno della riduzione pari al 100% per la Tari (Tassa sui rifiuti), l’Imu (Imposta municipale unica) e la Tosap (Tassa per l’occupazione del suolo pubblico).

L’obiettivo della Giunta, guidata dal sindaco Filippo Bonansinga, è quello di incentivare le attività produttive e lo sviluppo economico locale attraverso politiche fiscali a vantaggio delle attività produttive del territorio, anche attraverso misure di defiscalizzazione rispetto ai tributi locali. Si tratta di un aiuto ritenuto necessario alla luce dell’attuale congiuntura economica con ricadute negative sull’economia del territorio a causa della pandemia da Covid-19.

Le risorse da destinarsi alla compensazione delle minori entrate dei Comuni sono state impegnate con l’istituzione da parte della Regione del “Fondo perequativo degli Enti Locali”, che ha una dotazione di complessivi 300 milioni di euro. Ai Comuni è stata così concessa l’opportunità di compensazione delle minori entrate derivanti dall’esenzione o dalla riduzione dei tributi locali, nonché per le concessioni di suolo pubblico e canoni di utilizzo in favore di operatori economici, enti e associazioni per il periodo in cui le attività sono risultate sospese o limitate a seguito dell’emergenza sanitaria.

“L’emergenza coronavirus – commenta Carmelo Arcoraci, Assessore Sviluppo Economico e Attività Produttive – ha generato situazioni difficili anche per il tessuto economico del nostro paese. Per questo abbiamo deciso di prendere dei provvedimenti, approfittando del fondo perequativo, per venire incontro alle esigenze dei commercianti e gestori di attività che operano sul nostro territorio comunale. Ci auguriamo che, attraverso l’esenzione totale di TARI, IMU e TOSAP, i nostri concittadini possano avere un po’ di respiro per poter ripartire”.