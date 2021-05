Barcellona, pulizia della spiaggia tra Calderà e Cicerata: in campo associazioni, politici e volontari

Ha ottenuto un ottimo riscontro l’iniziativa trasversale per la pulizia della spiaggia tra Calderà e Cicerata. L’associazione Aria Nuova, che si è fatta carico di promuovere il progetto “Raccoglimi”, si è data appuntamento sulla spiaggia davanti l’ex colonia di Calderà. Allo stesso modo hanno raccolto l’invito dell’assessorato all’ambiente diversi rappresentanti del consiglio comunale, che insieme ai cittadini hanno avviato la bonifica del tratto di arenile compreso tra piazza delle Ancore e Cicerata. A supporto dei tanti volontari c’erano i mezzi della Dusty, che hanno provveduto al trasporto dei rifiuti di ogni tipo raccolti in spiaggia, con una preoccupante abbondanza di bicchieri e bottiglie di plastica, di lattine in alluminio, di cartoni per il trasporto della pizza e di bottiglie di birra.