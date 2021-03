Barcellona, cambio in giunta: si dimette Dario Paterniti, il sindaco nomina Paolo Pino

A poche ore dalle dimissioni dell’Assessore Dario Paterniti (vedi la diretta Facebook), il Sindaco Pinuccio Calabrò ha ufficializzato il conferimento dell’incarico al nuovo componente della sua giunta, l’avvocato Paolo Pino, ex consigliere comunale nella passata legislatura.

Paolo Pino, sposato e padre di due figli, nel 2015 era stato eletto nelle liste del Partito Democratico ed ha partecipato alle primarie del centrosinistra in vista delle ultime elezioni comunali, concluse non senza polemiche con la candidatura a sindaco del consigliere comunale Antonio Mamì. Nei mesi successivi Pino ha maturato così la decisione di rompere il rapporto di collaborazione con il centrodestra, sostenendo poi la candidatura al consiglio comunale del neo eletto Gianfranco Benenati nella lista Azzurri per Barcellona, diretta espressione del partito di Forza Italia. Le dimissioni di Paterniti, indicato proprio da questa lista, hanno lasciato uno spazio in giunta proprio per la stessa compagine elettorale ed hanno portato alla nomina di Pino, nel rispetto degli equilibri interni alla coalizione dei centrodestra.

“Ringrazio il sindaco per la fiducia accordatami – ha affermato Paolo Pino – e sono orgoglioso di avere l’opportunità di mettermi al servizio della mia comunità. Spero di poter dare il mio fattivo contributo nell’interesse del bene comune. Fondamentale sarà la collaborazione della cittadinanza e di tutte le forze politiche, anche quelle di opposizione, al fine di raggiungere gli obiettivi che questa Città merita”.

Il sindaco Calabrò, nell’augurare buon lavoro al neo Assessore Paolo Pino, ha tenuto a ringraziare ancora una volta il Dottor Dario Paterniti per l’encomiabile lavoro svolto, auspicando che lo stesso accetti l’incarico di esperto che gli è stato proposto dallo stesso primo cittadino.