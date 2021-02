Barcellona, interrogazione su verde pubblico dal gruppo Azzurri

I Consiglieri Comunali Carmelo Pino, Gianfranco Benenati e Fabiana Bartolotta del gruppo “Azzurri” interrogano il Sindaco e l’Assessore delegato sulla questione verde pubblico a Barcellona Pozzo di Gotto, sulla destinazione degli sfalci, sugli avvenuti abbattimenti e sulla ripiantumazione di alberi e piante ornamentali all’interno del territorio cittadino.

In una lunga e articolata missiva, i consiglieri chiedono dunque:

“1. Se sia in programma l’adozione di un regolamento del verde pubblico ed in quali tempi, riservandosi sin d’ora il sottoscritto di proporne uno.

2. Quali siano attualmente le modalità con cui viene assegnata, disposta e operata la potatura delle alberature comunali.

3. Quali siano le procedure oggi previste per procedere all’abbattimento di un albero rientrante nel patrimonio comunale.

4. Quanti siano stati gli alberi rimossi o per i quali sia stata disposta la rimozione negli ultimi tre anni solari (2019, 2020, 2021) ed in quale sedi.

5. Quanti siano stati gli alberi ripiantati in luogo di quelli rimossi o per i quali sia stata disposta la piantumazione negli ultimi tre anni solari (2019,2020, 2021) ed in quale sedi.

6. Se sia previsto a breve termine la piantumazione di nuovi alberi in sostituzione di quelli rimossi od in altre vie che ne sono sprovvisti.

7. Quali altri interventi sono in programma per la tutela e lo sviluppo del Verde Pubblico cittadino.