Covid a Barcellona, contagio stabile. Il sindaco: “Sulle scuole non c’è motivo per ulteriori restrizioni”

Il contagio da Covid-19 a Barcellona resta stabile, con quattro nuovi positivi, di cui uno già in isolamento domiciliare, e cinque i guariti.

Con la disposizione della zona rossa, il sindaco Pinuccio Calabrò puntualizza un aspetto relativamente alle questione scuola. “Come recita il Dpcm di oggi, all’articolo 3 lettera F, si terrà didattica in presenza per scuola dell’infanzia, scuola primaria e servizi educativi per l’infanzia. In pratica, fino alla prima media, le scuole restano aperte. La didattica a distanza sarà invece applicata alle restanti classi fino alle superiori. Ebbene, le Autorità Sanitarie e l’Usca, da noi interpellate, ci fanno sapere che nella nostra città non sussistono fortunatamente le condizioni per attuare ulteriori restrizioni rispetto a quelle già previste dal Dpcm. Come dato a supporto, basti pensare ai mille tamponi effettuati durante le giornate dedicate allo screening scolastico dai quali sono venuti fuori soltanto due casi di positività. Un dato davvero significativo. Pertanto invito tutti a stare tranquilli, dal momento che le attività di monitoraggio e tracciamento lo consentono”.