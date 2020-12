Arriva a Furnari “Donacod”, l’app per gestire la mensa scolastica nel rispetto delle norme anti Covid

Il comune di Furnari è uno dei primi ad applicare misure innovative per garantire un maggiore sicurezza nel ritorno a scuola degli alunni dal prossimo gennaio. L’amministrazione guidata dal sindaco Maurizio Crimi ha aderito al progetto Donacod, l’applicazione di una Startup che consentirà ai genitori di gestire il servizio di refezione scolastica, limitando i contatti ed il conseguente rischio di contagio da Covid-19

Fino a pochi giorni fa i genitori degli iscritti al servizio refezione scolastica dovevano periodicamente recarsi in Comune per acquistare buoni pasto con i blocchetti cartacei. Ogni giorno i bambini dovevano portare uno dei tagliandi che veniva raccolto da un docente e poi consegnato ad un operatore, chiamato a coordinare le richieste presso il centro cottura centralizzato.

L’app Donacod consente di dematerializzare i buoni cartacei. Per ogni alunno verrà creato un borsellino digitale e i genitori non dovranno più recarsi in Comune per il ritiro dei blocchetti. Le prenotazioni al servizio refezione saranno gestite tramite l’App. Saranno i genitori a segnalare solo l’assenza al servizio tramite una semplicissima funzionalità. Si potrà così conoscere il menù del giorno (con le foto dei piatti) e tenere sempre sotto controllo il credito per poter fruire del servizio refezione, con una maggiore trasparenza del servizio.

Con Donacod vengono risolte anche una serie di criticità per la gestione del Trasporto Scolastico Dedicato (Scuolabus). Anche i pagamenti dei servizi saranno semplificati grazie all’integrazione con pagoPA.

Il servizio digitale sarà operativo dal 11 Gennaio 2021. I genitori degli alunni iscritti al servizio refezione dovranno scaricare l’App Donacod, registrarsi ed iscrivere i propri figli al servizio del comune di Furnari. L’iscrizione è già aperta e le istruzioni con tutte le informazioni sono reperibili al seguente link (clicca qui) che è pubblicato anche sul sito del Comune.

L’App Donacod permette inoltre di accumulare dei buoni spesa (Buoni Donacod), partecipando alle promozioni di esercizi commerciali ed aziende sponsor convenzionate. I buoni raccolti potranno essere utilizzati esclusivamente per pagare spese di tipo scolastico/educative o collegate al sistema scolastico tra cui il costo della Mensa Scolastica a Furnari.

I Buoni Donacod si raccolgono a seguito di acquisti nei diversi esercizi commerciali aderenti (anche on-line) o attraverso gli “Studia e Vinci” (rispondendo a domande su contenuti proposti da aziende sponsor).

Per utilizzare il servizio e raccogliere i Buoni Donacod le famiglie devono scaricare gratuitamente l’App Donacod per smartphone/tablet Android e iOS e registrarsi. Con Donacod è possibile anche sostenere (donando i Buoni Donacod) le spese degli Istituti Scolastici Pubblici aderenti e pagare altri costi come la retta di diversi Asili Nido, dei Libri Scolastici ed Universitari, le rette di varie associazioni del territorio tra cui Scuola Calcio, Scuola Tennis, Scuola Danza, ecc.

Il Comune, la ditta appaltante della refezione scolastica, le scuole e le famiglie non hanno sostenuto e non dovranno sostenere alcun costo per utilizzare questo sistema digitalizzato. Donacod infatti offre i suoi sistemi gratuitamente a tutte le Amministrazioni Comunali, le Scuole Pubbliche, le Società di Refezione e le famiglie, basando il suo modello di business sugli esercizi commerciali.

“Ripartiamo con la Refezione Scolastica a Furnari – afferma il sindco Crimi – e grazie a Donacod risolviamo molte criticità legate all’emergenza Covid e abbassiamo il costo delle famiglie.”

La vice sindaco Silvia Pesce ribadisce: “Abbiamo aderito a Donacod perchè è un servizio innovativo che ci consente di dematerializzare e semplificare a costo zero.”

Nella foto in evidenza la presentazione dell’iniziativa alla presenza del Sindaco (Maurizio Crimi) e dei rappresentanti di classe.