Furnari, il Comune contesta l’efficienza del servizio di raccolta rifiuti: possibile la risoluzione del contratto

Il sindaco di Furnari, Maurizio Crimi, a nome dell’Amministrazione comunale, ha avviato la fase delle contestazioni formali per le inefficienze, lamentate anche dai cittadini, sul servizio di scerbamento, spazzamento e raccolta differenziata dei rifiuti.

“Davanti alle numerose segnalazioni dei concittadini che hanno avuto un’evidente accentuazione negli ultimi dieci mesi -afferma il primo cittadino – gli uffici e la giunta hanno cercato di sollecitare la ditta aggiudicataria per tutti quei disservizi che ormai sono sotto gli occhi di tutti, al netto della questione riguardante la chiusura delle discariche nel territorio regionale e degli incivili di turno. Quelle inefficienze assumono la configurazione giuridica delle cosiddette inadempienze contrattuali che il Comune ha tutta l’intenzione di far valere. Sono stati aperti dei tavoli di confronto tecnico che potranno sfociare in un contenzioso tendente a ottenere la risoluzione per inadempimento del contratto sottoscritto nel gennaio scorso”.

“L’offerta contrattuale definita tra le parti – continua Crimi – doveva consentire all’Ente di avere tutti quei servizi che avrebbero dato lustro al territorio comunale sotto tutti i punti di vista del decoro urbano. Invece, a causa di condotte parzialmente o totalmente inadempienti, l’amministrazione comunale si trova di fronte alle continue e legittime recriminazioni della cittadinanza. Sarete informati sull’evolversi di quello che sembra ormai delinearsi come un contenzioso che culminerà con la risoluzione del contratto”.