Salgono a 25 i positivi al Covid-19 in provincia di Messina

Continua a destare preoccupazione il bilancio del contagio da Covid-19 in provincia di Messina. E’ salito a 25 il numero dei positivi al Coronavirus, in gran parte ben 24 collegati al focolaio dell’Ortopedico di Ganzirri. L’ultimo in ordine di tempo tra i contagiati della stessa struttura messinese è una persona venuta a contatto con un’altra positiva di Oliveri.

Sempre a Messina è stato riscontrato un caso all’ospedale Piemonte, un tecnico di Radiologia che ha fatto scattare subito l’allontanamento dalla struttura ospedaliera e la parallela sanificazione di Radiologia e del Pronto soccorso.

Sui 25 contagiati, sono 7 i ricoverati al covid hospital del Policlinico, di cui uno in Terapia intensiva, mentre tutti gli altri sono stati sottoposta a quarantena domiciliare.