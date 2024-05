Assolto un giovane accusato di aver accoltellato un coinquilino, che non aveva restituito la quota dell’affitto

E’ stato assolto con formula piena un giovane residente nel comprensorio barcellonese, che stato imputato di lesioni gravi dopo il presunto accoltellamento nei confronti del suo coinquilino.

Secondo la ricostruzione dell’episodio, nel corso di una violenta lite avvenuta la notte di capodanno tra due amici che condividevano lo stesso appartamento, a causa della mancata restituzione della quota d’affitto, la vittima sarebbe stato accoltellata alla gamba. Il pronto intervento dei sanitari del 118 aveva limitato le conseguenze, applicando 20 punti di sutura sulla ferita provocata dal coltello.

Il giovane prima di recarsi all’ospedale aveva avvisato i Carabinieri che giunti presso l’abitazione avevano sequestrato il coltello da cucina utilizzato nel corso della presunta aggressione. Secondo il racconto della vittima, a causa del suo rifiuto di versare la propria quota d’affitto, l’imputato lo aveva aggredito colpendolo con il coltello alla gamba.

Nel corso del dibattimento tuttavia l’avvocato difensore Gaetano Pino ha dimostrato la falsità delle accuse mosso nei confronti del suo assistito, attraverso un specifico accertamento medico sanitario dal quale è emerso come il denunciante era affetto da sindrome da autolesionismo, evidenziando ulteriormente che il punto della gamba attinto non era compatibile con il racconto della vittima.

Il Giudice, accogliendo la richiesta del legale, ha assolto l’imputato perché il fatto non sussiste disponendo la trasmissione degli atti presso la Procura per procedere nei confronti del denunciante per il reato di calunnia.