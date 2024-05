Per la morte del geometra Nino Cilona chiesto il rinvio a giudizio per tre persone: l’accusa è di omicidio colposo aggravato

La Procura di Barcellona ha chiesto il rinvio a giudizio nei confronti di tre persone, finite sotto inchiesta nell’ambito della indagini avviate per accertare la dinamica della monte del geometra barcellonese Nino Cilona. Il professionista 42enne perse la vita il 4 marzo 2023 cadendo dal tetto di un capannone nell’area del “Centro Mercantile Sicilia S.p.A” di Milazzo, dove era impegnato ad effettuare un perizia.

L’ipotesi di reato è di concorso in omicidio colposo aggravato per all’amministratore unico della società Cdo Solution Srl, che deteneva in sub affitto il Capannone B4 del Centro Mercantile di Milazzo, per all’avvocata che aveva affidato l’incarico a Cilona di valutare i danni sul tetto provocati dal maltempo, ed per il titolare della ditta individuale che aveva fornito e manovrato la piattaforma di lavoro da cui è precipitato il noto geometra barcellonese, noto per il suo impegno nella sport e nel sociale.

L’udienza preliminare davanti al gup del tribunale di Barcellona è stata fissata per il prossimo 19 settembre.