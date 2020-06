Salvini venerdì a Barcellona nell’area della Vecchia Stazione

Il senatore Matteo Salvini, accompagnato dai delegati regionali e provinciali, farà tappa anche a Barcellona Pozzo di Gotto nel tuo tour siciliano di venerdì 12 giugno.

Alle 18,15 infatti arriverà nell’area del parco Maggiore La Rosa per un breve incontro con i consiglieri comunale del Carroccio, con la presenza del capogruppo all’Ars Antonio Catalfamo e del coordinatore provinciale Matteo Francilia. La notizia ha già fatto il giro dei social network, dopo un iniziale riserbo sull’itinerario, per evitare assembramenti. A Salvini sarà offerto un aperitivo in uno dei locali della zona, prime dello spostamento a Milazzo.