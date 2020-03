Convocato a Barcellona il consiglio comunale a porte chiuse: previsti collegamenti in video-conferenza

Il presidente del consiglio comunale di Barcellona Pozzo di Gotto, Giuseppe Abbate, ha convocato una seduta ordinaria del civico consesso, che si

terrà a porte chiuse il prossimo 31 marzo 2020, con prima convocazione alle 19. I consiglieri potranno partecipare di persone, mantenendo una distanza di un metro e mezzo ed indossando una mascherina protettiva, ma avranno anche la possibilità di accesso diretto in videoconferenza secondo le disposizioni già emanate con la precedente Determinazione Presidenziale n° 3 del 23/03/2020. In conformità alle indicazioni governative sulla prevenzione dei pericoli di diffusione del contagio da Coronavirus non verrà consentito l’accesso al pubblico e la seduta verrà trasmessa a beneficio di tutti coloro che vorranno assistervi in diretta streaming con possibilità di accesso nei modi consueti attraverso il portale on-line del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto.

All’ordine del giorno sono stati inseriti otto debiti fuori bilancio non rinviabili.