“Mai più soli”: l’iniziativa promossa dal Rotary Club contro il disagio giovanile

Un’applicazione digitale per combattere solitudine, ansia e fragilità emotiva tra i giovani. Si chiama “Mai più soli chat” ed è il cuore di un progetto promosso dai Rotary Club Valle del Mela, Barcellona Pozzo di Gotto e Sant’Agata di Militello, con il coinvolgimento di diversi istituti superiori del territorio e il supporto di una sovvenzione distrettuale.

L’iniziativa nasce in risposta a un’esigenza sempre più urgente: offrire agli studenti strumenti concreti per affrontare difficoltà psicologiche come depressione, attacchi di panico e stati d’ansia, fenomeni in crescita tra le nuove generazioni.

L’obiettivo è chiaro: creare un ponte diretto tra i ragazzi e i professionisti della salute mentale, accessibile in modo semplice e immediato.

L’app, già attiva e presentata nelle scuole partecipanti, si configura come uno spazio digitale protetto, dove i giovani possono esprimere il proprio disagio, chiedere aiuto o semplicemente trovare ascolto senza il timore di essere giudicati.

Durante gli incontri di presentazione, che hanno registrato una partecipazione attenta e coinvolta, i promotori del progetto insieme a psicologi e sviluppatori hanno illustrato le funzionalità dell’app e il percorso che ne ha accompagnato la realizzazione.

Gli studenti hanno avuto inoltre l’opportunità di testare direttamente lo strumento attraverso simulazioni pratiche, verificando l’efficacia delle risposte fornite dal sistema integrato di intelligenza artificiale.

Uno degli aspetti più innovativi del progetto è la sua doppia funzione: oltre a offrire supporto individuale, l’app consente di raccogliere dati anonimi utili a individuare i bisogni più diffusi tra gli studenti. Informazioni preziose che potranno orientare future iniziative di prevenzione e intervento.

“Mai più soli chat” si inserisce in una visione più ampia, che punta a rafforzare il dialogo tra giovani, scuola e territorio. L’obiettivo è costruire una rete stabile di sostegno, capace di mettere al centro la persona e le sue fragilità.