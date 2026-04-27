Burraco: il barcellonese Francesco Iannello trionfa al Torneo Nazionale di Sottomarina

Grande successo per il barcellonese Francesco Iannello, che sabato scorso ha conquistato il primo premio al Torneo Nazionale di Burraco svoltosi a Sottomarina di Chioggia, in Veneto.
Iannello, rappresentante del circolo Burraco Messina, ha ottenuto il titolo di campione nazionale in coppia con Marco Noseda del circolo Burracolario di Como, al termine di una competizione intensa e molto partecipata.
Il torneo, organizzato dalle associazioni del Veneto riunite nella FIBUR (Federazione Italiana Burraco), ha visto la presenza di giocatori provenienti da circoli di tutta Italia. La manifestazione si è svolta nell’arco di due giornate durante il fine settimana del 25 aprile, coinvolgendo oltre 300 partecipanti in una sfida di alto livello.
Non è la prima affermazione per Iannello, che conferma il suo momento d’oro dopo aver già conquistato il titolo nazionale nel 2024, in occasione del torneo del 2 novembre tenutosi a Montesilvano.
La classifica finale
- 1° posto: Francesco Iannello e Marco Noseda
- 2° posto: Nicola Lazzari e Michele Cirillo
- 3° posto: Caterina Scelzi e Daniela Russo