Il Lions club Barcellona nomina il nuovo consiglio direttivo

Il Lions club Barcellona presieduto da Pina Rita Bruno ha nominato ieri, al seguito di un’assemblea elettiva, il nuovo consiglio direttivo per l’anno sociale 2026-2027.
L’evento si è svolto presso l’Hotel Unico a Barcellona Pozzo di Gotto, in un clima di grande amicizia e ampia partecipazione dei soci, confermando lo spirito di servizio e la coesione che contraddistinguono il club.
Il nuovo presidente eletto è Nino Cambria, che guiderà il club con la seguente squadra:
- Presidente: Nino Cambria
- Past Presidente: Pina Rita Bruno;
- 1^ Vice Presidente: Carmelo Coppolino;
- 2^ Vice Presidente: Pietro Pirri;
- Direttore: Antonio Chianese;
- Segretario: Giuseppina Siracusa;
- Tesoriere: Pasquale Tramontana;
- Cerimoniere: Nadia Rivetti;
- Coordinatore LCIF di Club: Pina Rita Bruno;
- Presidente Comitato Soci: Guido Buda;
- Presidente Comitato Service: Pietro Pirri;
- Presidente Comitato Marketing: Pina Rita Bruno.
Consiglieri: Mariella Bertolami, Giuseppe Genovese (inf.), Adriana Giunta, Filippo Gullo, Antonino Levita, Santina Maiorana, Nino Minniti, Nicola Paleologo, Domenico Pelle, Giuseppe Quattrocchi, Alfredo Santanocita, Giuseppe Simonetta, Tiziana Turrisi.
Altre Cariche: Censore: Felice Genovese; Coordinatore tecnologie informatiche: Ing. Nino Genovese; Coordinatore di programma: Giovanni Genovese; Coordinatore Statuto e Regolamenti: Guglielmo D’Anna; Leo Advisor: Santino Napoli.
Il Lions Club Barcellona si dimostra ancora una volta pronto a proseguire con rinnovato impegno nel suo percorso di servizio, attraverso le numerose attività che svolge a beneficio della comunità. La serata è stata un momento di rafforzamento dei legami tra i soci, proiettando il club verso un futuro di continui successi e servizio per il prossimo