“Arte e libertà”: la celebrazione del 25 aprile al Leopardi di Barcellona P.G.

Nei locali dell’Istituto Giacomo Leopardi di Barcellona P.G. si è tenuto un incontro con gli artisti Nino Ingegnere e Vito Natoli in occasione della vicina Festa della Liberazione.

Dopo i saluti della Preside, dott.ssa Rita Bilardo, gli artisti, gli alunni e i professori hanno ricordato la Libertà tra opere, cartelloni e poesie per celebrare il 25 aprile.

Simbolo della giornata il papavero; inoltre hanno offerto degli spunti di riflessione il brano di De André “La guerra di Piero” e la frase di Calamandrei “La libertà è come l’aria”.