“800 passi/pazzi con Francesco”: la marcia delle famiglie e dei giovani ha animato le vie di Barcellona P.G.

“800 passi/pazzi con Francesco” è il titolo della marcia dedicata alle famiglie e ai giovani che, la scorsa domenica 19 aprile, ha animato le vie di Barcellona P.G.

L’evento è stato promosso dal Santuario di Sant’Antonio di Padova in collaborazione con la Gioventù Francescana (Gi.Fra.) e con l’Ordine Francescano Secolare (OFS), in occasione dell’Anno Giubilare per l’800° anniversario della morte di San Francesco d’Assisi.

Il percorso della marcia e le tre tappe lungo il cammino

Un corteo festante è quindi partito in mattinata dal Convento Sant’Antonio di Padova ed ha attraversato alcune vie della città; lungo il percorso sono state fatte tre soste – a San Giovanni, in Piazza Duomo e al Seme d’arancia – durante le quali i partecipanti alla marcia, e chiunque fosse presente, hanno vissuto dei momenti di riflessione, guidati da fra Arturo Milici ofm e dedicati alla figura di San Francesco d’Assisi e alla sua eredità spirituale.

In particolare fra Arturo ha toccato tre momenti fondamentali della vita del Santo: la conversione e l’inizio del suo mandato, il dono dei fratelli, dall’arrivo dei primi compagni alla crisi dell’ordine, ed, infine, l’impressione delle stimmate e il transito.

Terminato il percorso, al rientro in Convento si è tenuta la celebrazione eucaristica. La giornata è poi proseguita con un pranzo comunitario e, nel pomeriggio, con una caccia al tesoro, rivolta sia ai bambini che agli adulti, organizzata dai ragazzi della locale Gi.Fra.

La marcia francescana delle famiglie e dei giovani ha rappresentato per tutti i partecipanti un momento di condivisione, di festa e di evangelizzazione nonché un’occasione per vivere la propria città.