I.C. “Bastiano Genovese”: due giovani talenti in finale ai Giochi Matematici della Bocconi

Importante traguardo per l’Istituto Comprensivo Bastiano Genovese, diretto dalla professoressa Francesca Canale, dove due studenti si distinguono a livello nazionale nei prestigiosi Giochi Matematici organizzati dall’Università Bocconi.

Si tratta di Alessandro Ravidà e Andrea Marzullo, che hanno conquistato l’accesso alle finali della competizione, superando con successo le selezioni e dimostrando notevoli capacità logiche e matematiche.

Un plauso è stato rivolto anche a tutti gli alunni che hanno partecipato alla competizione, distinguendosi per entusiasmo, determinazione e spirito positivo.

Fondamentale il supporto della docente Rosanna Italiano, che ha accompagnato gli studenti lungo il percorso di preparazione con dedizione e professionalità, contribuendo in modo significativo al raggiungimento di questo importante risultato.