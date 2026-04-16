Barcellona, al Copernico la visita istituzionale del Provveditore di Messina

Nella mattinata di oggi, giovedì 16 aprile, presso l’Istituto ITT-LSSA Copernico, si è svolta la visita istituzionale del Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia – Ambito Territoriale di Messina, dott. Leon Zingales.

Nell’Aula Magna, la comunità scolastica ha accolto il Provveditore. Erano presenti la Dirigente Scolastica Angelina Benvegna, una rappresentanza dei docenti e i rappresentanti degli alunni di tutte le classi dell’Istituto.

Accoglienza tra musica e interventi istituzionali

L’incontro si è aperto con un brano al violino eseguito dall’alunna Francesca Parisi (1^QL). A seguire, la Dirigente Scolastica ha rivolto un saluto istituzionale, evidenziando il valore della visita come momento di confronto tra scuola e istituzioni.

Nel suo intervento ha inoltre ricordato l’esperienza professionale del Provveditore, già dirigente scolastico, sottolineandone la conoscenza delle realtà scolastiche del territorio.

Il messaggio agli studenti

Nel corso dell’incontro, Leon Zingales ha richiamato gli anni trascorsi nell’Istituto come docente di matematica e si è rivolto agli studenti invitandoli a perseguire i propri obiettivi con impegno, costanza e senso di responsabilità.

Non sono mancati i suoi apprezzamenti per il lavoro svolto dall’Istituto, esprimendo parole di elogio per la qualità dell’offerta formativa e per l’impegno della Dirigente Scolastica, prof.ssa Angelina Benvegna, alla guida della scuola.

Attività e offerta formativa

Nel corso dell’incontro sono stati presentati alcuni aspetti dell’offerta formativa dell’Istituto. Il rappresentante d’Istituto, Francesco Aliberti (3^QL), ha descritto il percorso di crescita della scuola, condividendo la sua esperienza di studio a Panama, sottolineando l’importanza del confronto con altre culture e della capacità di uscire dalla propria “comfort zone”.

Invece, la docente Nunzia Parisi ha illustrato le principali iniziative didattiche promosse dalla scuola.

Tra le attività segnalate:

progetti cinematografici contro bullismo e cyberbullismo;

percorsi STEM e attività per la promozione delle pari opportunità nelle discipline scientifiche;

attività sportive inclusive;

programmi Erasmus con diversi Paesi europei (Francia, Olanda, Spagna e Belgio);

possibilità di conseguire certificazioni linguistiche e informatiche (ICDL), con l’utilizzo di laboratori attrezzati, la partecipazione a competizioni e percorsi di orientamento universitario.

Il Copernico si è confermato così una realtà completa e dinamica, capace di unire due anime: quella liceale e quella tecnico-tecnologica. Da un lato il liceo scientifico delle scienze applicate, dall’altro indirizzi quali informatica, meccanica ed elettrotecnica: percorsi diversi, ma accomunati dall’obiettivo di formare studenti preparati, consapevoli e pronti ad affrontare le sfide del futuro.

Percorsi diversi, ma accomunati dall’obiettivo di formare studenti preparati e pronti alle sfide del futuro.

Esperienze e progetti

Particolare rilievo è stato dato anche ai progetti legati alla valorizzazione del territorio e della cultura siciliana, tra cui “Rosa canta e cunta… e continua a cuntari”, dedicato alla scrittrice Rosa Balistreri, e all’esperienza immersiva nel territorio di Gibellina.

Di grande impatto emotivo è stato anche il progetto “Sulla strada giusta”, dedicato alla sicurezza stradale, con un sentito ricordo di Simone Marzullo, studente dell’Istituto tragicamente scomparso la scorsa estate, la cui memoria resta viva nella comunità scolastica.

Una scuola che costruisce il futuro

Come sottolineato dall’alunno Aliberti, il Copernico è “una scuola che nasce da una fabbrica, ma non smette mai di costruire”: costruisce conoscenze, esperienze e cittadini del domani.

A conclusione dell’incontro, gli alunni Karol La Rocca e Samuele Calderone (1^QL) hanno eseguito un brano con le fisarmoniche.

Nei saluti finali, la Dirigente ha rinnovato il ringraziamento a Leon Zingales, sottolineando il valore della sua presenza come segno concreto di vicinanza alle scuole del territorio. È stata quindi consegnata una targa commemorativa e un omaggio floreale.

Il Provveditore si è infine reso disponibile per un’intervista nella Web Radio dell’Istituto, realizzata dagli studenti.