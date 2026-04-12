Forte vento a Barcellona, i primi danni

A cura di - Attualità

Da  oggi pomeriggio non si placa il vento che si sta imbattendo su tutta la costa, coinvolgendo anche la cittadina di Barcellona Pozzo di Gotto.

Dopo il palo dell’illuminazione che è caduto su un veicolo in via Longano, pochi minuti fa il club Radio Cb e i Vigili Urbani sono intervenuti in zona Oreto per liberare la carreggiata dagli alberi divelti che hanno danneggiato due auto.

Altri interventi sempre per alberi che si spezzano sotto l’irruenza del forte vento sono stati eseguiti dai volontari del club Radio Cb a Maloto e in zona Immacolata, dove anche la segnaletica verticale ne sta risentendo.

Si ribadisce l’attenzione agli spostamenti, l’allerta vento e il consiglio di rimanere in casa. Il C.O.C. resta in allerta e pronto a coordinare ulteriori interventi per eventuali altre urgenze.

 

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