Aggredito da un cane senza guinzaglio, Carabiniere assolto per legittima difesa

Un carabiniere dei reparti speciali era stato accusato di minacce aggravate dall’uso dell’arma e violenza privata perché, essendo armato aveva agito per difendere se stesso e i suoi familiari, dal l’aggressione di un cane di grossa taglia che, senza guinzaglio, era sfuggito al controllo del padrone. Secondo l’accusa prospettata dal denunciante, il militare avrebbe abusato dell’arma che portava fuori dal servizio per minacciarlo e far allontanare il suo cane. Nel giudizio è stata, invece, dimostrata dalla difesa l’infondatezza della tesi accusatoria del querelante perché il militare era legittimato, in virtù della qualifica speciale, a muoversi armato ed in quella circostanza aveva agito in maniera professionale esclusivamente per difendere anche i suoi familiari dall’aggressione del cane, che non era stato correttamente condotto in luogo pubblico.

Il Giudice accogliendo la tesi difensiva prospettata dall’Avv. Gaetano Pino ha assolto l’imputato perché il fatto non sussiste.