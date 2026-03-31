Oratorio musicale “Franciscus et mysterium Crucis”: arte e spiritualità al Santuario di Sant’Antonino

Lo scorso sabato presso il Santuario Sant’Antonio di Padova in Barcellona si è tenuto l’oratorio musicale “Franciscus et mysterium Crucis”.

I cinque momenti del concerto

Un pubblico attento ed emozionato ha partecipato ad un’antica forma di concerto in cui musica e parole si sono intrecciate. Sono stati così ripercorsi cinque momenti salienti della vita di San Francesco d’Assisi: l’incontro col lebbroso, il colloquio con il crocifisso di San Damiano, il rapporto del Santo con l’Eucaristia, l’impressione delle Stimmate e la devozione alla Madonna.

L’evento si inserisce nell’ambito della Rassegna “Passio Christi” ed è stato presentato dal Vicariato San Sebastiano di Barcellona P.G. e dalla Corale Polifonica “Dulcis Harmonia”, diretta dal M° Antonella La Torre, in occasione dell’Ottavo centenario del transito di San Francesco d’Assisi.

I brani e gli interpreti

L’oratorio, che è stato presentato da Angela Buonsenso, ha visto l’alternarsi dell’esecuzione di brani di musica sacra a letture tratte dalle Fonti francescane, interpretate dai narratori Tiziana Presti e Sebastian De Pasquale. Il repertorio musicale è stato tratto da Marco Frisina, Johann Sebastian Bach, Francesco De Luca, Di Lotti-Ruggeri, Di Scaglianti e Francesco Laganà, mentre la parte strumentale è stata curata dai maestri Carmen Mazzeo al flauto, Salvatore Presti alla tromba, Francesco Lipari all’organo e Andrea Rao all’euphonium.

Un momento di profonda spiritualità

Al termine dell’oratorio musicale sono intervenuti il vicario foraneo, padre Giuseppe Turrisi, che ha ringraziato sia i coristi che i frati del Convento di Sant’Antonino per l’accoglienza, ed il rettore del Santuario, fra Francesco Furore, che ha sottolineato come, oltre all’aspetto artistico, l’evento abbia rappresentato per tutti i partecipanti anche un momento di preghiera e di profonda spiritualità.