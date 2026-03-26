Pasqua 2026 a Pozzo di Gotto: il programma della Settimana Santa

La Parrocchia Santa Maria Assunta di Pozzo di Gotto si prepara a vivere la Settimana Santa 2026 con un intenso programma liturgico, diffuso da Don Santino Colosi. Un cammino spirituale che accompagna i fedeli attraverso momenti di preghiera, adorazione e celebrazioni eucaristiche, mantenendo vive tradizioni profondamente radicate nel territorio.
Pozzo di Gotto: il programma della Parrocchia di Santa Maria Assunta
Per la Settimana Santa a Pozzo di Gotto, il calendario liturgico diffuso da Don Santino Colosi prevede quanto segue.
- Domenica 29 marzo, Domenica delle Palme, le celebrazioni inizieranno alle ore 8:00 presso la Chiesa di Gesù e Maria, mentre alle ore 10:00 si terranno la benedizione delle palme e la processione verso la Chiesa Madre con la celebrazione eucaristica. Nel pomeriggio sono previste le Messe alle ore 18:00 presso la Chiesa dei Cappuccini e alle ore 19:00 presso la Chiesa Madre.
- Lunedì Santo, 30 marzo, si svolgerà l’adorazione eucaristica continuata dalle ore 8:00 alle ore 19:00, seguita dalla celebrazione della Messa alle ore 19:00.
- Martedì 31 marzo l’adorazione eucaristica si terrà dalle ore 8:00 alle ore 12:00, mentre nel pomeriggio è prevista la partecipazione alla Messa Crismale presso la Cattedrale di Messina.
- Mercoledì 1° aprile continueranno i momenti di adorazione dalle ore 8:00 alle ore 19:00, con celebrazione eucaristica alle ore 19:00.
- Il Giovedì Santo, 2 aprile, alle ore 19:00 sarà celebrata la Messa in Coena Domini nella Chiesa Madre, seguita alle ore 22:00 dall’adorazione eucaristica comunitaria.
- Il Venerdì Santo, 3 aprile, alle ore 15:00 si terrà l’azione liturgica della Passione del Signore e alle ore 18:00 prenderà il via la processione delle Varette per le vie della città.
- Il Sabato Santo, 4 aprile, alle ore 23:30 si svolgerà la Veglia Pasquale.
- Domenica 5 aprile, giorno di Pasqua, le celebrazioni eucaristiche si terranno alle ore 8:00 presso la Chiesa di Gesù e Maria, alle ore 10:30 presso la Chiesa Madre con i battesimi, alle ore 18:00 presso i Cappuccini e alle ore 19:00 nuovamente presso la Chiesa Madre.
- Il calendario si conclude lunedì 6 aprile, Lunedì dell’Angelo, con la celebrazione eucaristica alle ore 19:00 presso la Chiesa di Gesù e Maria.