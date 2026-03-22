Il Barcellona Basket continua la corsa ai playoff: battuto Monopoli per 73-64

Partenza in salita, ma gestione matura e allungo decisivo nella seconda metà di gara: il Barcellona Basket conquista una vittoria convincente per tre quarti e chiuso con autorità nell’ultima frazione.

Il resoconto della partita

Primo quarto: l’approccio iniziale premia il Monopoli, più reattivo in fase offensiva e capace di costruire il primo vantaggio grazie agli appoggi di Mastroianni e Salvodelli. I padroni di casa faticano a trovare ritmo e fluidità nella manovra, mostrando qualche difficoltà nella costruzione del gioco a metà campo. Aguzzoli prova a scuotere i suoi con una tripla che vale il momentaneo equilibrio, prontamente replicata però da Salvodelli dall’arco. Il parziale resta in bilico fino agli ultimi possessi, prima di chiudersi sul 18-15.

Secondo quarto: nel secondo periodo cambia l’inerzia: i giallorossi alzano l’intensità difensiva e migliorano la circolazione di palla, trovando soluzioni più efficaci in attacco. Dopo appena due minuti arriva il primo mini-break (+5), frutto di una migliore selezione di tiro e maggiore aggressività a rimbalzo. Gli ospiti restano in scia con la tripla di Sirakov (22-20), mantenendo alta la pressione. La gara si sviluppa su ritmi sostenuti, con continui cambi di fronte e possessi equilibrati. Nel finale di quarto, i ragazzi di Bartocci riescono a gestire meglio i possessi chiave e chiudono avanti 31-28.

Terzo quarto: al rientro dagli spogliatoi, il match prosegue punto a punto, con entrambe le squadre attente nella fase difensiva e pronte a colpire in transizione. A metà frazione il punteggio torna in perfetta parità (34-34), segno di un equilibrio sostanziale. A rompere lo stallo è ancora Aguzzoli, protagonista con una tripla pesante che conferma il suo ruolo di terminale offensivo principale. Nonostante qualche concessione difensiva di troppo, i giallorossi riescono a mantenere il controllo del ritmo e chiudono il quarto sul +6 (50-44).

Ultimo quarto: nell’ultima frazione emerge la maggiore solidità dei padroni di casa, che aumentano ulteriormente l’intensità e trovano un allungo significativo fino al +10 a metà periodo. Gli ospiti provano a restare agganciati sfruttando i tiri liberi, ma la gestione dei giallorossi è lucida: pochi errori, buon controllo dei possessi e difesa attenta sulle linee di passaggio. Il vantaggio resta stabile attorno agli otto punti, impedendo ogni tentativo di rimonta.

Tabellino e parziali

Barcellona Basket: Okereke 13, Di Marzio 2, Aguzzoli 26, Malkic 9, Sebastianelli 4, Dancetovic 2, Cessel, Fraga 15, Galipò 2, Grivo. All. Bartocci.

Basket Monopoli: Mastroianni 2, Agbani n.e., Savoldelli 15, Dincic 4, Spatti 9, Mastrototaro 2, Calisi 9, Zupan 10, Milosevic 8, Sirakov 5.

Parziali: 18-15; 31-26; 50-44; 73-64.

Arbitri: Tartamella di Erice (TP), Beccore di Messina (ME).