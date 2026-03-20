Barcellona Basket, infiltrazioni al PalAlberti: la società chiede interventi urgenti

La società Barcellona Basket lancia un appello urgente all’Amministrazione Comunale e al Sindaco di Barcellona Pozzo di Gotto per risolvere una situazione critica che si protrae ormai da diversi anni. Protagonista rimane la copertura del PalAlberti, teatro delle attività sportive cittadine.

In una comunicazione formale inviata tramite PEC, la società evidenzia come le continue infiltrazioni stiano compromettendo l’attività degli atleti e la sicurezza dell’impianto.

“La società, gli atleti, lo staff e i tanti appassionati hanno compiuto enormi sacrifici per tenere alto il nome della città, dentro e fuori dal parquet. Un impegno costante, fatto di passione, investimenti e senso di responsabilità, che oggi rischia seriamente di essere vanificato”.

Un intero impianto in dissesto

Secondo quanto riportato dalla società, la copertura del PalAlberti, nonostante i fondi stanziati per i lavori di manutenzione, non è stata ancora riparata. Con il passare dei giorni si assiste ad un peggioramento delle infiltrazioni. A questo si aggiunge anche lo stato di dissesto dell’intero impianto, con condizioni igieniche e strutturali insufficienti, che rendono la gestione sempre più complicata.

“Nonostante siano stati stanziati fondi specifici per la sistemazione del tetto, ad oggi nulla di concreto è stato realizzato.

Le infiltrazioni continuano a rappresentare un problema grave e quotidiano, condizionando pesantemente l’attività sportiva.

Oltre alle copiose infiltrazioni, l’intero impianto è in dissesto: chiunque vi acceda, dalle società avversarie agli arbitri e ai giudici al tavolo, lamenta la scarsa qualità dei servizi, igienici e non solo.

Lo stato dei luoghi, e soprattutto della copertura, peggiora di giorno in giorno a causa delle infiltrazioni.

Se perdurassero, il danno aggraverebbe ulteriormente i lavori di ripristino e potrebbe portare addirittura alla perdita dell’utilizzo del bene da parte della collettività, non solo per lo sport, ma anche per le numerose altre attività che vi si svolgono”.

L’impatto sullo sport cittadino

Il Barcellona Basket sottolinea come l’incertezza sulla disponibilità dell’impianto impedisca di programmare la stagione sportiva futura, con ripercussioni su investimenti, sponsor e tifosi.

“Siamo ormai arrivati al punto, francamente inaccettabile, di dover consultare le previsioni meteo prima di ogni gara.

Anche per la prossima domenica, con pioggia annunciata, ci ritroviamo a dover immaginare soluzioni alternative, piani B che inevitabilmente penalizzano società, sponsor e tifosi.

Non è questa la normalità che una realtà sportiva merita.

In queste condizioni diventa estremamente complicato, se non impossibile, programmare il futuro.

Pensare alla prossima stagione, pianificare investimenti, garantire continuità: tutto resta sospeso, legato a un’incertezza che non possiamo più permetterci”.

La richiesta all’Amministrazione Comunale

La società giallorossa chiede azioni concrete e tempi certi per porre fine a questa situazione. Ribadisce, inoltre, la propria disponibilità a collaborare, ma sottolinea la necessità di risposte immediate e rispettose nei confronti dello sport cittadino e della comunità.