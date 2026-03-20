Amministrative, David Bongiovanni: “Dialogo continuo con i cittadini”

Un rapporto diretto, immediato e continuo con la cittadinanza, per differenziarsi dalla precedente Amministrazione comunale, il dialogo con i cittadini per definire le strade da seguire e nessun legame con onorevoli o logiche di partito: questi sono stati i punti-chiave dell’intervento di David Bongiovanni, candidato sindaco per la coalizione di centrosinistra, ai nostri microfoni.

Nell’intervista rilasciata in esclusiva a 24live, il candidato per il lato progressista ha voluto definire una linea chiara, discostandosi in tal modo dai diretti avversari.

Nei confronti del centrodestra unito, Bongiovanni si esprime:

“Mi fa piacere che il centrodestra abbia avuto una presa di coscienza del fatto che si tratta di una continuità con la precedente amministrazione. La continuità nell’alleanza non è altro che una continuità anche nella gestione e nella proposizione di questa squadra alla città, della quale tutti hanno sotto gli occhi i danni, anche in termini di difficoltà di convivenza delle varie anime della coalizione”.

Per la coalizione di “Sud chiama Nord” afferma, invece, di non condividere la stessa prospettiva di visione per il futuro della città. E ancora:

“Non penso che possa rappresentare la vera alternativa, avendo un’origine comune e una visione simile all’attuale amministrazione”.

Tramite il nostro canale YouTube è possibile ascoltare le dichiarazioni complete all’interno dell’intervista e conoscere il punto di vista di David Bongiovanni.