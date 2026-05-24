Amministrative 2026 a Barcellona, alle ore 19 sale leggermente l’affluenza rispetto alle scorse elezioni

A Barcellona Pozzo di Gotto cresce leggermente l’affluenza alle urne per le amministrative 2026. Alle ore 19 ha votato il 40,87% degli aventi diritto, pari a 14.941 elettori su 36.556 iscritti nelle 48 sezioni cittadine.

Il dato segna un incremento rispetto alle precedenti amministrative del 2020 quando, alla stessa ora, l’affluenza si era fermata al 40,14%, con 14.787 votanti. In quell’occasione il calo rispetto alle tornate precedenti era stato sottolineato anche dalla stampa locale.

La partecipazione del 2026 mostra dunque un lieve recupero, con quasi un punto percentuale in più rispetto a sei anni fa. Un segnale di maggiore coinvolgimento dell’elettorato nella sfida che vede confrontarsi i candidati sindaco Nicola Barbera, David Bongiovanni e Melangela Scolaro.

Tra le sezioni con l’affluenza più alta spiccano la 42 con il 46,06% e la 45 con il 45,94%, mentre più bassa risulta la partecipazione nelle sezioni 47 e 43, entrambe poco sopra il 30%.

L’attenzione resta ora puntata sull’ultima rilevazione della giornata, che dirà se il trend di crescita verrà confermato anche in chiusura di voto.

Affluenza a Merì

A Merì i cittadini che si sono recati alle urne, secondo la rilevazione delle ore 19:00, rappresentano il 50% degli aventi diritto.

Affluenza a Milazzo

Affluenza in aumento anche alle ore 19: si registra un +2,8% rispetto alle precedenti amministrative del 2020. Hanno votato 11.700 elettori, pari al 42,36% degli aventi diritto. Cinque anni fa, alla stessa ora, i votanti erano stati 11.040 (39,70%), mentre il dato finale delle 22 aveva raggiunto 14.589 schede, corrispondenti al 52,46%.