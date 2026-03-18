“Spider-Man: Brand New Day” dal 29 luglio al cinema

È stato rilasciato il primo trailer di Spider-Man: Brand New Day, il nuovo capitolo della saga con Tom Holland protagonista nel ruolo di Peter Parker / Spider-Man che sarà al cinema dal 29 luglio prodotto da Sony Pictures e distribuito da Eagle Pictures. Il film è diretto da Destin Daniel Cretton e nel cast troviamo Zendaya, Sadie Sink, Jacob Batalon, Jon Bernthal, Tramell Tillman, Michael Mando e Mark Ruffalo.

Il trailer di Spider-Man: Brand New Day è stato lanciato con un evento mondiale senza precedenti, che ha portato a svelare il video pezzo per pezzo.

Tom Holland ha guidato il lancio, invitando una selezione di fan di Spider-Man da tutto il mondo a condividere le proprie storie personali su cosa rappresenta per loro l’Uomo Ragno, prima di rivelare ognuno in esclusiva un frammento del trailer ufficiale. Ogni partecipante ha poi passato il testimone al successivo, mentre i fan di Spider-Man di tutto il mondo si univano per celebrare un “Brand New Day”. Per l’Italia il fan che ha rivelato il frammento del trailer questa mattina è stato Mattia Villardita, un giovane che porta sorrisi e gioia come volontario negli ospedali, indossando il suo inseparabile costume di Spider-Man.

Spider-Man: Brand New Day segna un capitolo completamente nuovo per Peter Parker e Spider-Man: dopo quattro anni dagli eventi di No Way Home, e Peter è ora un adulto che vive in completa solitudine, avendo volontariamente cancellato se stesso dalla vita e dai ricordi di chi ama. Combattendo il crimine in una New York che non conosce più il suo nome, si è dedicato interamente alla protezione della sua città, tuttavia con l’intensificarsi delle sue responsabilità, la pressione scatena una sorprendente evoluzione fisica che mette a repentaglio la sua stessa esistenza, mentre una nuova e misteriosa serie di crimini dà origine a una delle minacce più pericolose che abbia mai affrontato.