La strada statale 185 è rimasta bloccata

Un improvviso smottamento ha colpito nelle scorse ore il tratto stradale in direzione Barcellona, in particolar modo la sezione poco prima della nota curva di Scelia, ciò ha causato l’interruzione totale della circolazione. Il transito è stato reso impraticabile per entrambe le direzioni di marcia a causa del movimento franoso, che ha riversato sul manto stradale un’ingente quantità di terriccio e detriti, trascinando, inoltre, un albero di grosse dimensioni. Sul posto si attendono le squadre di pronto intervento e l’azione della protezione civile per la messa in sicurezza dell’area e la rimozione degli ostacoli. Il primo bilancio appare rassicurante: non si segnalano danni rilevanti a persone o mezzi.

Al momento la strada resta chiusa al traffico. Si invitano gli automobilisti ad utilizzare percorsi alternativi per chi deve raggiungere il centro abitato di Barcellona Pozzo di Gotto o le zone limitrofe.