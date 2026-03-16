Festa dell’Atletica Messinese 2025: tanti premi per la Duilia Barcellona nel ricordo del prof. Iraci

Una serata di sport, emozioni e memoria quella andata in scena sabato 14 marzo nella cornice di Villa Dante, dove si è svolta la Festa dell’Atletica Messinese 2025, tradizionale appuntamento dedicato alla premiazione degli atleti, dei tecnici e delle società che si sono distinti durante l’ultima stagione agonistica.

L’evento ha riunito le eccellenze dell’atletica della provincia di Messina, celebrando i risultati ottenuti nel corso del 2025 a livello internazionale, nazionale e regionale e segnando simbolicamente la chiusura della stagione sportiva appena conclusa.

Un’edizione nel ricordo del prof. Aldo Iraci

L’edizione di quest’anno ha avuto un significato particolarmente intenso. Durante la cerimonia è stato infatti dedicato un momento speciale al ricordo del prof. Aldo Iraci, storico presidente della Duilia Barcellona e giudice regionale di gara, scomparso alla fine di dicembre 2025.

Figura di riferimento per l’atletica locale, Iraci ha rappresentato per decenni un punto di riferimento per atleti, dirigenti e tecnici del territorio.

Per onorarne la memoria è stato istituito un premio speciale dedicato ai giudici di gara della provincia di Messina, assegnato a chi si distingue per correttezza, professionalità e spirito di servizio, valori che hanno caratterizzato l’attività del professore.

Il primo riconoscimento è stato consegnato a Nicola Giunta, indicato come esempio di dedizione e competenza nel ruolo di giudice di gara. A consegnare il premio sono stati Davide Bandieramonte, membro della Commissione Nazionale dei Giudici e giudice internazionale, insieme alle fiduciari regionali e provinciali dei giudici Agata Fonte e Tiziana Tracuzzi.

Alla cerimonia era presente anche Nunzio Iraci, figlio del professore, che ha ricevuto un riconoscimento in memoria del padre.

I riconoscimenti per la Duilia Barcellona

Tra le società protagoniste della serata spicca la Duilia Barcellona, presente con numerosi atleti e dirigenti non solo per ritirare i premi ottenuti nel corso della stagione, ma anche per rendere omaggio al proprio storico presidente.

La società barcellonese, decima in Sicilia per attività svolta, ha ricevuto importanti riconoscimenti per i risultati conseguiti a livello regionale. In particolare è stata celebrata la storica doppietta della categoria Ragazzi, capace di conquistare il titolo regionale a squadre sia nella classifica generale sia nelle prove multiple.

Protagonisti di questo risultato gli atleti:

Luigi Gemelli, Matteo La Rosa, Simone Caruso, Matteo Calega, Pietro Crifó, Andrea Molino, Paolo Rizzo e Marco Cicciari.

Valentino Marchetta tecnico emergente dell’anno

Tra i premi più prestigiosi assegnati nel corso della serata spicca il riconoscimento di Tecnico Emergente dell’Anno 2025, conferito all’istruttore Valentino Marchetta.

Tecnico molto attivo all’interno della società, Marchetta segue con passione sia le categorie giovanili sia quelle assolute e ha contribuito in modo determinante ai successi della squadra Ragazzi, portandola alla conquista dei titoli regionali a squadre.

Un riconoscimento che premia professionalità, impegno e spirito di squadra all’interno dello staff tecnico della Duilia.

Gli atleti premiati

Numerosi anche gli atleti della società premiati per la partecipazione ai Campionati Italiani, per i titoli regionali conquistati e per la presenza nelle rappresentative nazionali di categoria.

Tra i premiati figurano:

Ludovica Pino (salto in alto e salto triplo)

Giorgia Sciotto (2000 siepi e corsa campestre)

Erika Bucca (100 hs e 400 hs)

Martina Fabio (giavellotto)

Sofia Bucolo (lancio del disco)

Benedetta Barbalace, Elisa Cambria, Sofia Bucolo e Ludovica Pino (staffetta 4×100 femminile)

Antonio Gangemi (400 hs)

Luca Siracusa (salto con l’asta e giavellotto)

Bryan Rinxhi (getto del peso)

Paolo Rizzo (Trofeo Coni)

Pietro Crifó (60 hs e corsa campestre)

Marco Cicciari (corsa campestre)

Matteo Calega (corsa campestre)

Fabio Calega (corsa campestre)

Emanuele Bartolone (corsa campestre)

Le parole della presidente Pirri

Grande soddisfazione è stata espressa dalla presidente della Duilia, Dominga Pirri, presente alla manifestazione insieme a Emanuele Torre.

Nel suo intervento ha sottolineato come gli obiettivi sportivi del 2025 siano stati pienamente raggiunti, superando anche le aspettative iniziali.

La presidente ha inoltre voluto dedicare simbolicamente i risultati della stagione al prof. Aldo Iraci, ricordando come il suo ingresso alla guida della società sia avvenuto pochi mesi prima della scomparsa dello storico presidente.

Un’eredità sportiva e umana importante che continua a vivere nel lavoro quotidiano svolto dagli atleti e dallo staff tecnico allo Stadio D’Alcontres, con lo sguardo già rivolto alla stagione 2026 e ai nuovi traguardi sportivi.