Messina, sbarcano con 12 chili di cocaina in auto: arrestata coppia di catanesi

Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Compagnia di Messina Sud e del Nucleo Radiomobile del capoluogo peloritano hanno arrestato in flagranza un uomo di 36 anni, già noto alle Forze dell’ordine, e la sua compagna di 24 anni, entrambi catanesi, ritenuti responsabili del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’operazione è scattata nell’ambito dei controlli eseguiti nelle aree adiacenti agli imbarcaderi da e per la Calabria. I militari hanno fermato un’autovettura che viaggiava a bordo di un traghetto proveniente da Villa San Giovanni.

A insospettire i Carabinieri è stata la segnalazione di un’unità cinofila dell’Arma, che transitando nei pressi del veicolo ha indicato la possibile presenza di sostanze stupefacenti.

La droga nascosta nel sedile dell’auto e nell’abitazione

La successiva perquisizione personale e veicolare ha permesso di individuare un vano ricavato all’interno del sedile del passeggero, dove erano stati occultati circa 12 chilogrammi di cocaina, suddivisi e sigillati in dieci confezioni di plastica, verosimilmente destinati alla realizzazione di centinaia di dosi da smerciare al dettaglio.

Gli accertamenti sono poi proseguiti presso l’abitazione della coppia, dove i Carabinieri hanno rinvenuto quasi mezzo chilogrammo di marijuana, custodito in dieci buste, oltre a materiale utilizzato per la pesatura e il confezionamento della droga.

Al termine delle operazioni, l’uomo e la donna sono stati arrestati e trasferiti presso la Casa Circondariale di Messina. Tutta la sostanza stupefacente sequestrata sarà ora inviata ai Carabinieri del R.I.S. di Messina per le analisi di laboratorio.