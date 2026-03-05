“Jumpers – Un Salto tra gli Animali” in sala da oggi 5 marzo

Jumpers – Un Salto tra gli Animali, la nuova commedia d’animazione ricca di azione firmata Disney e Pixar Animation Studios, è in sala da oggi 5 marzo. Diretto da Daniel Chong e prodotto da Nicole Paradis Grindle, il film promette di portare il pubblico in un viaggio sorprendente nel mondo degli animali, mostrando una realtà selvaggia che esiste proprio accanto alle nostre case.

La protagonista della storia è Mabel Tanaka, una giovane appassionata di animali che ha un legame speciale con una piccola radura vicino alla sua città natale, Beaverton. Quel luogo rappresenta per lei molto più di un semplice spazio naturale: è il posto dove da bambina trascorreva il tempo con sua nonna e dove ancora oggi riesce a trovare pace e serenità.

L’equilibrio di questo rifugio naturale viene però minacciato quando il sindaco locale, Jerry, annuncia un progetto per costruire un nuovo tratto di autostrada che attraverserebbe proprio la radura. L’iniziativa, pensata per rafforzare la sua campagna di rielezione, rischia di distruggere l’habitat naturale della zona.

Determinata a salvare quel luogo così importante per lei, Mabel scopre un’incredibile tecnologia sviluppata dalla sua professoressa universitaria, la dottoressa Sam. La scienziata ha infatti creato, insieme al suo team di ricercatori, un sistema capace di trasferire temporaneamente la coscienza umana all’interno di animali robotici realistici, permettendo agli esseri umani di comunicare direttamente con la fauna selvatica.

Mabel decide di sfruttare questa tecnologia per la sua missione: trasferisce la propria mente nel corpo di un castoro robotico e si avventura così nel cuore del mondo animale. Da questa prospettiva completamente nuova, la ragazza scopre le dinamiche e le meraviglie della vita nella radura.

Durante la sua esplorazione incontra numerosi animali e stringe un’alleanza con Re George, un castoro carismatico e gioviale che guida la comunità dello stagno ed è considerato il sovrano dei mammiferi della zona. Con il suo aiuto, Mabel intraprende una missione ambiziosa: unire tutte le creature della radura per proteggere il loro habitat.

Tra situazioni comiche, incontri sorprendenti e momenti di grande avventura, Jumpers – Un Salto tra gli Animali racconta una storia che celebra il legame tra esseri umani e natura, invitando il pubblico a guardare il mondo animale con occhi nuovi.

Nel cast vocale italiano troviamo Tecla Insolia e Giorgio Panariello che prestano le loro voci rispettivamente a Mabel e a Re George, insieme a loro anche Francesco Prando (voce del sindaco Jerry Generazzo) e Rossella Izzo (voce della regina degli insetti).