Messina: l’aggiornamento dei Vigili del Fuoco sui nuovi veicoli

Un’intera giornata di formazione tecnica dedicata alla gestione degli interventi di soccorso su veicoli con alimentazioni alternative. Si è svolto il 3 marzo 2026, presso la sala formazione dell’Azienda Trasporti Messina (ATM), il seminario organizzato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Messina.

L’iniziativa, avviata alle ore 8.30 e conclusa alle 17.30, ha rappresentato un importante momento di aggiornamento professionale per il personale dei Vigili del Fuoco e per gli operatori del sistema di emergenza, alla luce della crescente diffusione di veicoli elettrici, ibridi, alimentati a GNL, GPL, metano e idrogeno.

Soccorso stradale e nuove tecnologie: focus su sicurezza e procedure operative

L’evento ha avuto un taglio tecnico-operativo, con approfondimenti sulle principali criticità che possono emergere negli interventi su mezzi dotati di sistemi ad alto voltaggio o alimentati con carburanti gassosi.

Durante il seminario sono state analizzate:

le procedure di messa in sicurezza dei veicoli elettrici e ibridi;

la gestione del rischio legato a batterie ad alta tensione;

le modalità di intervento in presenza di GNL, GPL, metano e idrogeno;

le tecniche di protezione degli operatori e dei cittadini coinvolti in scenari emergenziali complessi.

A condurre i lavori è stato l’Ispettore Antincendi Andrea Foggetti, in servizio presso il Comando dei Vigili del Fuoco di Cremona, specializzato nel soccorso tecnico stradale su veicoli con alimentazioni non convenzionali.

Istituzioni e operatori a confronto

La giornata è stata introdotta dal vice Comandante dei Vigili del Fuoco di Messina, dott. ing. Claudio Di Blasi, intervenuto in rappresentanza del Comandante provinciale. Presente anche il vicepresidente dell’Associazione Nazionale Centri Soccorso Autoveicoli (A.N.C.S.A.), dott. Santo Coppolino.

In sala, oltre al personale dei Vigili del Fuoco, hanno partecipato rappresentanti dell’ATM e della Polizia di Stato, a testimonianza della collaborazione tra enti e istituzioni impegnate nella gestione della sicurezza stradale.