Giocattoli in dono ai bambini dell’Ospedale di Milazzo: il gesto solidale della Nuova Igea Virtus

La società “Nuova Igea Virtus” trasmette ai più piccoli della scuola calcio insegnamenti che vanno oltre le regole di gioco.

Lunedì 2 marzo, infatti, è stato organizzato un evento, allo stadio D’Alcontres, che ha coinvolto le fasce più piccole della squadra giallo-rossa, che si è impegnata a donare diversi giochi al reparto pediatrico dell’ospedale “Fogliani” di Milazzo.

Un’occasione importante per mostrare e far vivere in prima persona ai piccoli calciatori azioni reali di solidarietà.

All’evento hanno preso parte l’on. Pino Galluzzo, il direttore amministrativo dell’Asp Messina Giancarlo Niutta, la direttrice del reparto pediatrico di Milazzo dott.ssa Ada Betto, diversi rappresentanti della società Nuova Igea Virtus e, ovviamente, Igeotto, la mascotte della squadra che ha accompagnato i bambini in questa giornata di solidarietà.

Il professore Pietro Genovese, allenatore della Nuova Igea Virtus e ideatore dell’evento solidale, ricorda il vero obiettivo della società:

Non ci interessa che un domani vadano a giocare in serie A, cerchiamo di formare il carattere di un uomo.

Infatti, la dott.ssa Ada Betto, ribadendo l’abnegazione del suo reparto rispetto al loro lavoro, anche in situazioni complesse, ricorda che la cura di un bambino si realizza sotto molteplici interventi:

In un momento di grande fragilità, come può essere un ricovero, per un bambino avere un gioco a sua disposizione è un modo per ricordare che la malattia passa.

L’On. Pino Galluzzo, in qualità di membro della commissione Salute e, quindi, rappresentante delle Istituzioni, sottolinea che:

La solidarietà da parte del mondo dello sport per la salute è un nodo centrale per ogni comunità per stare insieme e per far crescere bene i nostri giovani.

I regali sono stati consegnati alla dott.ssa Ada Betto, direttrice del reparto pediatrico dell’Ospedale “Fogliani”, però la solidarietà mostrata dalla Nuova Igea Virtus non si esaurisce in questo scambio, infatti, Igeotto, la mascotte della squadra, andrà prossimamente a far visita ai bambini del reparto pediatrico dell’Ospedale “Fogliani”.